Beyaz sayfa

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Hükmen galip sayıldığı Hatayspor maçı sayılmazsa iki maçtır sahadan eli boş ayrılan Kayserispor, bugün Trabzonspor deplasmanında kötü gidişata son vermek amacında

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
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Ligde Fenerbahçe ve Antalyaspor mağlubiyetlerinin ardından deprem felaketi nedeniyle Süper Lig'den çekilen Hatayspor'a hükmen galip sayılan Kayserispor, bugün Trabzonspor karşısında kötü serisine son vermek istiyor. İki maçlık yenilgi serisini son şampiyon Trabzonspor karşısında bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, oldukça iddialı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın, Trabzon'da istediklerini almak için ellerinden gelenin fazlasını yapmaları gerektiğini belirtip futbolcularını motive etmeye çalıştığı öğrenildi.

GÖZLER KEMEN-CARDOSO İKİLİSİNDE

Kayserispor'un bugün Trabzonspor karşısında en önemli kozları; son dönemde artan formlarıyla dikkatleri üzerine çeken Olivier Kemen ve Miguel Cardoso olacak. Kamerunlu orta saha Kemen, 20 maçta 3 gol, 4 asistle takımına önemli bir katkı sağladı. Portekizli sağ açık Cardoso da 6 gol, 4 asistle sarı-kırmızılıların skor yükünü çekti. İki futbolcu da bordo-mavililer karşısında kazanmak için yüzde yüzlerini ortaya koyacaklarını ve kötü gidişata son vererek taraftarlarını sevindireceklerini söyledi.

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