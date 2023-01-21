Kayseri Beşiktaş'tan iyi takım

Süper Lig'de üst üste 4 mağlubiyetin ardından evinde Sivasspor'u 4 golle geçen Kayserispor, yarın sahasında ağırlayacağı şampiyonluk adayı Beşiktaş'a da gözdağı verdi. Kayserispor Asbaşkanı Tufan Koç, "Beşiktaş moralsiz, biz moralliyiz. Evimizde oynayacağımız maçta geçit vermeyeceğiz. 3 puan Beşiktaş'ın değil, Kayserispor'un olacak. Beşiktaş fazla heveslenmesin bu maçı kaybetmeyeceğiz. Biz Beşiktaş'tan daha iyiyiz" diye iddialı konuştu. Transfer yasağı nedeniyle takviye yapamadıklarını anımsatan Tufan Koç, her şeye rağmen başarılı bir takım ortaya çıkardıklarını da sözlerine ekledi.