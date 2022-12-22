Haberler Kayserispor Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Berna Gözbaşı Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Berna Gözbaşı Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Mücadeleden ev sahibi Kayserispor 2-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve kulübün eski başkanı Berna Gözbaşı dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2022 Perşembe 18:30
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve Berna Gözbaşı Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulundu

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında karşılaştığ ıGençlerbirliği'ni 2-0 mağlup ederek tur atladı. Müsabakayı eski Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ile yeni Başkan Ali Çamlı, protokol locasında yöneticiler ile birlikte takip etti. Maç sonrasında kısa bir açıklama yapan eski başkan Berna Gözbaşı, sarı-kırmızılı takımın başarılarının devamını diledi. Berna Gözbaşı, "Yeni yönetim için de iyi oldu. Tebrik ediyorum. Bundan sonra da böyle olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Yeni başkan Ali Çamlı da, başkan olarak ilk galibiyet sevincini yaşadı. Kayserispor'un oturmuş bir kadro ve taktiğe sahip olduğunu söyleyen Başkan Çamlı, galibiyetlerin devamının geleceğini söyledi. Ali Çamlı, "Kayserispor bıraktığı yerden devam ediyor. Kayserispor hergünkinden daha iyi olacak. Galibiyetler Kayserispor için sürpriz sonuçlar değil. Ne oynadığını bilen bir takımımız var. Sistemini oturtmuş, sahada ne yaptığını bilen bir Kayserispor var. Bundan sonra çok daha iyi olacak" yorumunu yaptı.

DİĞER
Son dakika haberi: Kylian Mbappe rekor bonservisle transfer oluyor! Yeni takımına atacağı imzayla Neymar ve Ronaldo'yu tarihe gömecek
Asansörde taciz! Kabus saniye saniye kamerada... 5 kadına da aynısı yaptı
Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden!
Beşiktaşlı yıldıza talip çıktı! Komşudan transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kayserispor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?
"Aynı mantalitede çalışmaya devam edeceğiz"
Bakan Kasapoğlu'ndan sözleşmeli antrenör müjdesi
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Merkez Bankası Aralık faiz kararı açıklandı!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Abdullah Avcı'dan Özkan Sümer sözleri! Abdullah Avcı'dan Özkan Sümer sözleri! 18:44
Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi başladı! Beşiktaş'ta Gaziantep FK mesaisi başladı! 18:33
Özkan Sümer anıldı! Özkan Sümer anıldı! 18:33
PFDK’dan G.Saray'a ceza PFDK’dan G.Saray'a ceza 18:30
Ali Çamlı: Kayserispor daha iyi olacak! Ali Çamlı: Kayserispor daha iyi olacak! 18:30
"En iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız" "En iyi şekilde hazırlanıp maçımıza çıkacağız" 18:27
Daha Eski
Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a ziyaret Mehmet Büyükekşi'den Beşiktaş'a ziyaret 18:26
Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'da! Konyaspor Türkiye Kupası'nda son 16'da! 17:35
Abdullah Avcı'dan takıma Fenerbahçe uyarısı Abdullah Avcı'dan takıma Fenerbahçe uyarısı 16:47
Berke'nin yeni takımı resmen belli oldu! Berke'nin yeni takımı resmen belli oldu! 16:47
Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden! Galatasaray'dan 3 transfer hamlesi birden! 16:43
Beşiktaşlı yıldıza talip çıktı! Komşudan transfer... Beşiktaşlı yıldıza talip çıktı! Komşudan transfer... 16:26