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Kayserispor'da yeni dönem

Tek adayla seçime giden sarı-kırmızılılarda, Ali Çamlı başkanlık koltuğuna oturdu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2022 Pazar 06:50
Kayserispor'da yeni dönem

Berna Gözbaşı'nın ayrıldığı Kayserispor'da, olağanüstü genel kurula tek aday giren Ali Çamlı yeni başkan oldu. Gözbaşı'nın yönetiminde asbaşkanlık görevi yapan Çamlı, kulübü borçsuz hale getirmek için çalışacaklarını söyledi. Bunun bir bayrak yarışı olduğunu vurgulayan Çamlı, "Bu şehre olan borcumuzun gereğidir. İşimizin zor olduğu kadar şerefli olduğunu biliyoruz. Dışarıdan gaz el okumak kolay. Kayseripor bizim için çok kıymetli. Birbirimize saygı duymaya devam edeceğiz. Kulübü borçsuz hale getirmek için çaba harcayacağız" dedi.

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