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Kayserispor’un Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Konyaspor ile kozlarını paylaşacak. Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılıların kamp kadrosu belli oldu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 09:57 Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2022 Pazar 10:11
Kayserispor’un Konyaspor maçı kamp kadrosu belli oldu

Sahasında bugün Konyaspor'u konuk edecek olan Yukatel Kayserispor'da 22 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Yukatel Kayserispor'da maç kadrosunda Joseph Attamah , Nurettin Korkmaz, Andrea Bertolacci, Hayrullah Erkip ve sarı kart cezalısı Miguel Cardoso yer almadı.

22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler yer aldı:

Bilal Bayazıt, Cenk Gönen, Abdulkadir Taştan, Anthony Uzodimma, Lionel Carole, Dimitrios Kolovetsios, Majid Hosseini, Onur Bulut, Ramazan Civelek, Gustavo Campanharo, Yaw Ackah, Ali Karimi, Bernard Mensah, Olivier Kemen, Carlos Mane, Emrah Başsan, Gökhan Sazdağı, Mame Thiam, Talha Sarıaslan, İlhan Parlak, Mustafa Pektemek ve Mario Gavranovic.

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