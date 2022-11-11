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Deniz Türüç'ün eski takımı Kayserispor'u FIFA'ya şikayet edecek!

Başakşehir'in yıldız ismi Deniz Türüç'e dair Hollanda basınında önemli bir gelişme aktarıldı. Deniz için Fenerbahçe'nin Kayserispor'a 2.5 milyon euro bonservis bedeli ödediği ifade edilirken, Kayserispor'un satıştan pay sahibi olan Go Ahead Eagles'a ödemesi gereken miktarı, ödemediği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Kasım 2022 Cuma 14:37
ÖMER AYKUT ÖZAŞKIN
Deniz Türüç'ün eski takımı Kayserispor'u FIFA'ya şikayet edecek!

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'de forma giyen Deniz Türüç'ün Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transferi sonrası, sarı kırmızılıların Go Ahead Eagles'e satıştan payını ödemediği ortaya çıktı.

Hollanda basınında yer alan bilgilere göre, Kayserispor'un Fenerbahçe'den aldığı ödemenin 300 bin eurosunu, Go Ahead Eagles'a vermesi gerekiyordu.

ÖNCE CAS, ŞİMDİ FIFA
Haberde, Go Ahead Eagles'ın Kayserispor'a dava açtığı, bu davayı kazandığı ifade edildi.

Davanın kazanılmasına karşın Kayserispor'un ödeme yapmadığı kaydedilirken, konunun kış transfer döneminde FIFA'ya taşınacağı aktarıldı.

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