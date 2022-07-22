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Kayserispor Campanharo ile yollarını ayırdı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon çalışmalarını sürdüren Kayserispor'da yaprak dökümü yaşanıyor. Kayserispor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Campanharo ile yollarını ayırdı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2022 Cuma 20:18
Kayserispor Campanharo ile yollarını ayırdı
Kayserispor'un Brezilyalı futbolcusu Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Khor Fakkan takımı ile anlaştı.
Süper lig takımlarından Yukatel Kayserispor'un Brezilyalı orta saha oyuncusu Gustavo Campanharo, Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Khor Fakkan ile anlaştı. Gustavo Campanharo, sağlık kontrolünden geçmek için bugün Kayseri'den ayrılarak Dubai'ye gitti.
Brezilya'nın Chapecoense takımından transfer edilen ve 31 Mayıs 2023 tarihine kadar Kayserispor ile sözleşmesi bulunan Gustavo Campanharo, geride kalan 3 sezonda 65 maçta görev yaptı. 53 kez ilk 11'de sahaya çıkan Campanharo 1 gol atarken 18 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü. Brezilyalı futbolcu, Kayserispor forması ile 4 bin 820 dakika sahada kaldı.

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