Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Ömer Erdoğan ile görüştü!

Türkiye Kupası final maçından bu yana İstanbul'da bulunan Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Hikmet Karaman ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktörü bulmak için kolları sıvadı. Başkan Berna Gözbaşı, bu çerçevede Teknik Direktör Ömer Erdoğan ile görüştü.



Başkan Gözbaşı, İstanbul'da yapılan görüşmede Ömer Erdoğan'dan isteklerini, nasıl bir transfer politikası izleyeceğini soran ve neler verebileceğini anlattı. Kayserispor'un mali durumu ve önündeki engeller ile ilgili de konuşulan görüşme, ikinci bir görüşme yapmak üzere sonlandırıldı.



