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Kayserispor - Gaziantep FK maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor, sahasında Gaziantep FK ile kozlarını paylaşacak. İki takım da kazanarak 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının CANLI anlatımını haberimizde bulabilirsiniz...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Aralık 2021 Pazar 15:53
Kayserispor - Gaziantep FK maçı CANLI

Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor. Kayserispor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

📺KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Kayserispor sahasında Gaziantep FK'yı konuk ettiği maç beIN Sports 3 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KAYSERİSPOR - GAZAİNTEP FK MAÇI 11'LERİ

Kayserispor: Lung, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Kemen, İbrahim, Campanharo, Emrah, Thiam, İlhan

Gaziantep FK: Günay, Kitsiou, Djilobodji, Caulker, Tosca, Halil, Doğan, Messaoudi, Furkan, Kenan, Figueiredo

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