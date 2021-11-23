Kayseri kaçamadı

Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Kayserispor, yine öne geçtiği bir maçtan 3 puan çıkaramadı... Renktaşı Göztepe'yi ağırlayan sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı İlhan Parlak'ın golüyle 1-0 önde kapattı. Ancak son 4 Kayseri deplasmanında galibiyet alamayan Göztepe, 82'de Dino Arslanagic ile beraberliği yakaladı. 32. dakikada sağ çaprazdan kazandığı serbest atışta Campanharo, topu arka direğe gönderdi. İlhan Parlak'ın vuruşunda, her iki kale direğine de çarpan top oyun alanına döndü. Takip eden İlhan golünü attı: 1-0.



GOL DEFANSTAN

Göztepe'de kaleci İrfan Can farkın artmasına engel olurken, İzmir temsilcisi defans elemanlarının katkısıyla beraberlik golünü buldu. 82. dakikada sol kanatta kazanılan serbest vuruşta topun başına Berkan Emir geldi. Onun kale sahasına ortasında kafayı vuran Dino Arslanagic, kaleci Lung'u mağlup etti. Yan hakemin ofsayt bayrağı sonrası yapılan VAR incelemesinde gol geçerli sayıldı ve Göztepe 1 puanı kaptı: 1-1. Son 7 maçında sadece bir galibiyet alabilen Kayseri, 13'üncü haftayı 15 puanla kapattı.



Kayseri'de 10. kez geriye düşen Göztepe, beraberlik golüne VAR kararıyla kavuştu. Sol çaprazda kazanılan serbest vuruşta Berkan, ortaladı. Arslanagic altı pasın önünde kafayla ağları havalandırdı. Ancak yan hakemin ofsayt bayrağı sonrası yapılan VAR kontrolünde hakem Zorbay Küçük golü verdi.



Bu sezon ilk golü attığı maçlarda en fazla puan kaybeden takım Kayserispor (14; 3G 4B 2M). Göztepe ise ilk golü yemesine rağmen en fazla puan kazanan takım (10; 2G 4B 5M) durumunda.