KAYSERİSPOR Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray'a karşı haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Karaman, "Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirz. Fatih hoca da aynı düşüncededir. Hem maçın başında gösterdiğimiz oyun, devamı, ikinci yarı... Bu bizi geleceğe olumlu yönde taşır. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler çok önemli. Antrenmanın metodu bile değişiyor. Oyuncuların özgüveni geliyor. Oyuncularıma hem teşekkür ediyorum hem de tebrik ediyorum. Akıllı oynadık. Galatasaray'a baskı yapıp geriden oyun kurdurmadık. Güzel goller attık. Özellikle Emrah Başsan'ın golü şıktı" ifadelerini kullandı.