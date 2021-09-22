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Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman konuştu: Haklı bir galibiyet aldık!

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçı sonrası konuştu. Karaman, "Haklı bir galibiyet aldık. Fatih hoca da aynı görüştedir. Bu galibiyet bizi geleceğe olumlu yönde bakmamızı sağlayacak. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler önemlidir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, akıllı oynadık. Mücadele ettik ve saha içinde problem çözdük." dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:39 Güncelleme Tarihi: 22 Eylül 2021 Çarşamba 22:55
Kayserispor - Galatasaray maçı sonrası Hikmet Karaman konuştu: Haklı bir galibiyet aldık!
Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray galibiyeti sonrası konuştu.

İşte o sözler;

"Haklı bir galibiyet aldık. Fatih hoca da aynı görüştedir. Bu galibiyet bizi geleceğe olumlu yönde bakmamızı sağlayacak. Büyük takımlara karşı alınan galibiyetler önemlidir. Oyuncularıma teşekkür ediyorum, akıllı oynadık. Mücadele ettik ve saha içinde problem çözdük. Galatasaray'ın geriden oyun kurma planını yaptığımız presle çok iyi engelledik.

Güzel goller oldu, Emrah çok şık bir gol attı. Bireysel kalitesini gösterdi. Emrah'ın yeteneği var ama bir türlü olmamış, bizi dinlerse daha iyi olacak.

Bu kadar sakatlığın olması konusunda bence covid etkisine kafa yormak lazım. Bütün takımlarda, Avrupa'da sakatlık sayıları çok. fazla.

Aldığımız skordan memnunum. Şehrimizi ve taraftarımızı sevindirdiğimiz için mutluyuz. 5 haftada maç günlerini ve öncesindeki ter idmanlarını çıkarın. Toplam 20 antrenmanda bir şeyleri değiştirmek çok zor. Çalışmaya, gelişmeye, disiplinli oynamaya devam."

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