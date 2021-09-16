Lung çok formda

Kayserili Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, son 2 maçta 6 puan alırken, 3 gol attı ve gol yemedi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyen Lung, bu sezon 4 maçın 3'ünde forma giydi.
Kayserili Silviu Lung, kalesini gole kapattı. Sarı-kırmızılılar, son 2 maçta 6 puan alırken, 3 gol attı ve gol yemedi. Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 8 maçta forma giyen Lung, bu sezon 4 maçın 3'ünde forma giydi. 3 maçın 2'sinde kalesinde gol görmeyen Lung yaptığı kurtarışlar ile dikkat çekti.