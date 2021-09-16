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En kısa vakitte en çok puan

Kayseri'nin sol beki Lionel Carole, Pazar günü Hatayspor'u yenmek istediklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Rakibimiz geçen sene kendini kanıtlamış iyi bir takım. Bizde elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak için her şeyi yapacağız." dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Eylül 2021 Perşembe 06:50
En kısa vakitte en çok puan
Kayseri'nin sol beki Lionel Carole, Pazar günü Hatayspor'u yenmek istediklerini söyledi. Fransız futbolcu, "Rakibimiz geçen sene kendini kanıtlamış iyi bir takım. Bizde elimizden gelen mücadeleyi göstereceğiz. Mümkün olduğu kadar fazla puanı en kısa zamanda almak için her şeyi yapacağız. Her maça farklı hazırlanmak ve odaklanmak gerekiyor" diye konuştu.
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