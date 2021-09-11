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Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'in 4. haftasında Kayserispor ve Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Kayserispor - Kasımpaşa maçını merak ediyor. Peki, Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İlk 11'lerde kimler var? İşte Kayserispor - Kasımpaşa maçına dair bilmeniz gerekenler...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2021 Cumartesi 09:51
Kayserispor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kasımpaşa, Süper Lig'in 4'üncü haftasında Yukatel Kayserispor'a konuk olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'ndaki mücadelede Yasin Kol görev alacak. Yasin Kol'un yardımcılıklarını Özgür Ertem ve Cemil Tunç üstlenecek.

KAYSERİSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Kayserispor - Kasımpaşa karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

KAYSERİSPOR SON MAÇTA GALİP

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor; 2021-2022 sezonuna istediği gibi başlayamadı. Sarı-kırmızılılar; ilk hafta mücadelesinde Altay'a 3-0 mağlup oldu.

Hikmet Karaman'ın öğrencileri ikinci haftada Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Kayserispor, üçüncü hafta mücadelesinde Başakşehir'i deplasmanda 1-0'la geçti.

KASIMPAŞA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR

İstanbul ekibi Kasımpaşa, Süper Lig'in ilk 3 haftasında mağlup olmadı. Lacivert-beyazlılar; Hatayspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Kasımpaşa, Süper Lig'in 2'nci haftasında Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

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