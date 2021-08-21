Haberler Kayserispor Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Mame Baba Thiam transferini resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Mame Baba Thiam transferini resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi... Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı bırakılan ve geleceği belirsizliğini koruyan Mame Thiam'ı kadrolarına kattığını duyurdu. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:02 Güncelleme Tarihi: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 23:10
Son dakika spor haberi: Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı Mame Baba Thiam transferini resmen açıkladı!

Süper Lig takımlarından Yukatel Kayserispor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna kattı.

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Mame Thiam'ı transfer ettiklerini duyurdu. Gözbaşı paylaşımında, "Senegal Milli Takımı forvetlerinden Mame Baba Thiam, Çarşamba aramıza katılıyor. Camiamıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Geçen sezon Fenerbahçe forması ile 30 lig maçında forma giyen Mame Thiam, 6 gol atmıştı.

İşte Berna Gözbaşı'nın yaptığı o paylaşım...

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