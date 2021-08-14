Thiam kapışması!

Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira'nın kadro dışı bıraktığı, bir süredir takımdan ayrı çalışmalarını sürdüren Mame Thiam, Süper Lig'de transferin gözdesi oldu. Süper Lig'den Sivasspor, Antalyaspor ve Konyaspor, Senegalli golcü için kıyasıya bir transfer yarışının içine girdi. Futbol kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği öğrenilen Thiam'ın da Süper Lig kulüplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı bildirildi. Senegalli forvete talip olan bu üç kulüp de sarı- lacivertlilerle 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki futbolcuyu bonservissiz kadrolarına katmak için çalışmalarını sürdürüyor.

YANAL DA DEVREYE GİRDİ

Sivas ve Antalya'nın, tecrübeli hücumcuyu transfer etmek için başkanlar düzeyinde temas kurduğu kaydedildi. Hatta Akdeniz ekibinin teknik patronu Ersun Yanal'ın, Başkan Ali Koç ile bir görüşme yaparak kolaylık sağlanması için ricada bulunacağı öne sürüldü. İki sezon önce 28 maçta 12 gol, 5 asistle oynadığı Kasımpaşa'da dikkatleri üzerine çekip, geçen sezon Fenerbahçe'ye transfer olan Thiam, 30'u Süper Lig, 4'ü de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 34 maçta boy gösterirken, 8 gol, 4 asist katkısı sağladı. Golcü oyuncu, Senegal formasını da 3 kez terletti.