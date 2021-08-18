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Son dakika spor haberi: Kayserispor taraftarı Hikmet Karaman'ı istemiyor!

Son dakika spor haberi: Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da Yalçın Koşukavak ile yolları ayırdıktan sonra yeni teknik direktör arayışları başladı. Takımın yeni teknik direktörü olarak Hikmet Karaman'ın anılmasının ardından Kayserispor taraftarı sosyal medya üzerinden büyük bir tepki gösterdi. Taraftarın sosyal medya üzerinden açtığı ''hikmetkaramanıistemiyoruz'' hashtag'i Türkiye gündemine de girdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 14:46
Son dakika spor haberi: Kayserispor taraftarı Hikmet Karaman'ı istemiyor!

Ligin ilk haftasında deplasmanda Altay'a 3-0 yenilen Kayserispor'da, Teknik Direktör Yalçın Koşukavak ile yollar ayrılmıştı.

Ardından teknik direktör arayışına giren kulüpte, Hikmet Karaman ismi ön plana çıktı. Bunun üzerine sosyal medya platformu Twitter'da 'hikmetkaramanistemiyoruz' hashtag'i açan taraftarlar, kısa süre içerisinde Türkiye gündemine girdi.

'Artık yeter takımı uçuruma sürüklemeyin', Ne hikmetse yönetilemiyoruz', Bu yanlıştan bir an önce dönülmeli' gibi paylaşımlar yapan taraftarlar tepkisini dile getirdi.

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