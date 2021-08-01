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Kayserisporlu Lionel Carole'den Beşiktaş'a flaş Galatasaray göndermesi!

Süper Lig'e Kayserispor formasıyla geri dönen eski Galatasaraylı Lionel Carole'dan Beşiktaşlıları kızdıracak bir paylaşım geldi. Fransız sol bek, Kayserispor'un Beşiktaş'ı 3-0 mağlup ettiği hazırlık maçının ardından yaptığı paylaşımda, "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2021 Pazar 18:26
Kayserisporlu Lionel Carole'den Beşiktaş'a flaş Galatasaray göndermesi!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lionel Carole, Beşiktaşlıları kızdıracak bir paylaşımda bulundu. Süper Lig'e Kayserispor formasıyla geri dönen Fransız sol bek, takımının Beşiktaş'ı 3-0 yendiği hazırlık maçının ardından yaptığı paylaşımda, siyah-beyazlılara göndermede bulundu.

Carole paylaşımında, "Sarı-kırmızı forma giyerken tekrardan Beşiktaş'a karşı galip gelmek gerçek bir mutluluk kaynağı" ifadesini kullandı.

30 yaşındaki futbolcu 2015 yazında Galatasaray'a transfer olmuştu. Kısa bir dönem Sevilla'ya kiralanan oyuncu daha sonra Strasbourg'un yolunu tutmuştu.

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