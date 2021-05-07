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'ın genç kalecisi 70.maçına çıkacak

Spor Toto ekiplerinden 'da forma giyen 20 yaşındaki , ligdeki 70'inci maçına çıkacak.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2021 Cuma 09:58
Kayserispor'ın genç kalecisi Doğan Alemdar 70.maçına çıkacak

'un genç file bekçisi 70.kez forma giyecek.

'de mücadele veren 'un kalecisi Doğan Alemdar yarınki maçında forma giymesi halinde 70. maçına çıkmış olacak. Bugüne kadar Kayserispor forması ile 69 maça çıkan 20 yaşındaki file bekçisi bu sezon 25 kez Süper Lig maçında 1 kez de maçında oynadı.

Doğan Alemdar, 25 kez Süper Lig maçında, 22 kez maçında, 20 kez maçında, 2 kez de Türkiye Kupası maçında sarı kırmızılı formayı giydi. Bu maçlarda 7 kez sarı kart gören kaleci Doğan 69 maçta 6210 dakika sahada kaldı.

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