Kayserispor'ın genç kalecisi Doğan Alemdar 70.maçına çıkacak

Kaysrispor'un genç file bekçisi Doğan Alemdar 70.kez forma giyecek.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'un kalecisi Doğan Alemdar yarınki Gaziantep FK maçında forma giymesi halinde 70. maçına çıkmış olacak. Bugüne kadar Kayserispor forması ile 69 maça çıkan 20 yaşındaki file bekçisi bu sezon 25 kez Süper Lig maçında 1 kez de Türkiye Kupası maçında oynadı.

Doğan Alemdar, 25 kez Süper Lig maçında, 22 kez U21 maçında, 20 kez U19 maçında, 2 kez de Türkiye Kupası maçında sarı kırmızılı formayı giydi. Bu maçlarda 7 kez sarı kart gören kaleci Doğan 69 maçta 6210 dakika sahada kaldı.