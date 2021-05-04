Haberler Kayserispor Sivasspor'dan Avrupa için dev adım!

'dan için dev adım!

’in 39. haftasında aldığı 1-0’lık galibiyetiyle yenilmezlik serisini 16 maça çıkartan , kupaları için dev adım attı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 17:32
Sivasspor'dan Avrupa için dev adım!

'de 39. hafta karşılaşmasında , 'e konuk oldu. 'nda oynanan müsabaka, Sivasspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Sivasspor'a galibiyeti getiren golü 30. dakikada kaydetti. Bu sonucun ardından Sivasspor, bitime 3 hafta kala 'un 1 puan üstünde 5. sıraya yerleşti ve potasına girdi.

Max Gradel, , , ve gibi etkili isimlerin formunu bulan Sivasspor, son olarak dün deplasmanda 'yı 1-0 yenerek Avrupa iddiasını sürdürdü. Ligde son olarak 31 Ocak 2021'de deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup olan teknik direktör 'ın öğrencileri, yenilmezlik serisini de 16 maça çıkarttı.

Süper Lig'de 58 puanla 5. sıraya yerleşen, bu hafta 'i konuk edecek olacak Sivasspor, kalan 3 maçını kazanarak yeniden Avrupa kupalarına gitmek istiyor.

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