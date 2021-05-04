Haberler Kayserispor Kayseri kaçamadı

kaçamadı

Düşmeme mücadelesi veren iki takımın kritik maçı, her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mayıs 2021 Salı 06:50
Kayseri kaçamadı

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta , Y.Malatya deplasmanında galibiyeti koruyamadı. , 40'ta Sabovic'in pasını ağlarla buluşturan 'la öne geçti. Y.Malatya'da Tetteh, ilk yarıda yakaladığı iki net pozisyonda çerçeveyi bulamadı ve ilk devre sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.

ÖNCE DİREK SONRA GOL
İkinci yarıya baskılı başlayan , Kayserispor kalesini adeta ablukaya aldı. 54'te 'un şutu direkten dışarı çıktı. Tecrübeli golcü, 65'te ise klasını konuşturup beraberliği getirdi. Tetteh'in ortasını şık bir kafa golüyle ağlara gönderen Adem, ligdeki 14. golünü attı. Kalan sürede skor değişmedi ve kritik karşılaşmada puanlar paylaşıldı.

Kayserispor Teknik Direktörü , iki tarafa da gidip gelen bir maç oynadıklarını belirtti. Koşukavak, "Deplasmanda 1 puan aldık, artık evimizdeki Antep maçını kazanıp, rahatlamak istiyoruz" dedi.

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