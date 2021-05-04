Kayseri kaçamadı

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren kritik maçta Kayserispor, Y.Malatya deplasmanında galibiyeti koruyamadı. Kayseri, 40'ta Sabovic'in pasını ağlarla buluşturan İlhan Parlak'la öne geçti. Y.Malatya'da Tetteh, ilk yarıda yakaladığı iki net pozisyonda çerçeveyi bulamadı ve ilk devre sarı-kırmızılıların üstünlüğüyle sona erdi.



ÖNCE DİREK SONRA GOL

İkinci yarıya baskılı başlayan Yeni Malatya, Kayserispor kalesini adeta ablukaya aldı. 54'te Adem Büyük'un şutu direkten dışarı çıktı. Tecrübeli golcü, 65'te ise klasını konuşturup beraberliği getirdi. Tetteh'in ortasını şık bir kafa golüyle ağlara gönderen Adem, ligdeki 14. golünü attı. Kalan sürede skor değişmedi ve kritik karşılaşmada puanlar paylaşıldı.



Kayserispor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, iki tarafa da gidip gelen bir maç oynadıklarını belirtti. Koşukavak, "Deplasmanda 1 puan aldık, artık evimizdeki Antep maçını kazanıp, rahatlamak istiyoruz" dedi.