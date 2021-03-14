Adalet göndermesi

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı: “Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Daha fazla konuşmak istemuyorum ”
Kayserispor HaberleriGiriş Tarihi: 13 Mart 2021 Cumartesi 22:25Güncelleme Tarihi: 14 Mart 2021 Pazar 06:50
Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı maçtan sonra Abdurrahim Albayrak'ın 'Adalet istiyoruz' sözlerine göndermede bulunarak, "Adalet isteyenleri tüm Türkiye gördü. Adaletlerini buldular. Daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı. Basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ise farklı konuşarak, "Hakemlere bağlayamayız. Biz iyi oynayamadık bugün. Çıkmayan bir toptan verilen taç ve sonra yediğimiz bir gol var. Başkanım biraz duygusal yaklaştı. Galatasaray'ı tebrik ediyorum" dedi. Futbolculardan Lennon da, "İlk bulduğumuz pozisyonda golü atsak farklı bir maç olabilirdi" açıklamasında bulundu.