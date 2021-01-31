90+4’te altın gol!

Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor altın değerinde 3 puan kazandı. Kasımpaşa'ya konuk olan sarıkırmızılılar, 90+4'te attığı golle galibiyete uzandı. 8. dakikada Kasımpaşa, Yusuf Erdoğan'la gole yaklaştı. 13'te Campanharo'nun şutu kaleciden döndü. 22. dakikada Maglica, Ertuğrul'u geçemedi.

PUANLAR EŞİTLENDİ

71'de Hodzic'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Doğan Alemdar kontrol etti. 90+1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Varga'nın çıkardığı şutta kaleci Doğan Alemdar topu kornere çeldi. 90+4'te kullanılan kornerde karabol oluştu. Uğur Demirok golü attı: 0-1.

PETRESCU: 3 İSİM GELECEK

HES Kablo Kayseri Teknik Direktörü Dan Petrescu, "Alibec sezonu kapattı. 3 oyuncuyla görüşüyoruz. Transfer döneminin bitmesine çok az süre kaldı. İmzalar atıldıktan sonra kadro dışı kalanlarla ilgili kararı vereceğiz. Ligde kalmak için 42-43 puan yeterli olacaktır" dedi.

KOİTA ARAMIZA KATILACAKTIR

Kasımpaşa hocası Fuat Çapa, "Son dakikada gereksiz bir korner ve yediğimiz gol üzücü oldu. Fode Koita, geçtiğimiz günlerde sakatlığı nedeniyle kadroda yoktu. Bundan sonraki süreç Koita ile yönetim arasında. Koita'yı aramızda görmek istiyoruz " diye konuştu.