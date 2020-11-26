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Kayserispor'dan 'e kırmızı kart cezası!

'in 9. haftasında ile karşılaşan 'da Muğda Çelik kart görerek oyundan atılmıştı. , konuyla ilgili bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 09:10 Güncelleme Tarihi: 26 Kasım 2020 Perşembe 10:05
Kayserispor'dan Muğdat Çelik'e kırmızı kart cezası!

Hes Kablo , hakkında açıklama yaptı.

Süper Ligin 9. haftasının kapanış karşılaşmasında ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan 'da Muğdat Çelik'e ceza verilecek. Galatasaray maçında ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalarak takımını 10 kişi bırakan Muğdat Çelik'e ceza kapıda.

Kasıtlı kart gördüğü iddialarına katılmayan Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, "Kayserisporumuzun diğer futbolcuları gibi en değerli futbolcularından biri olan Muğdat, Galatasaray maçında aşırı motivasyon sonucu arzu ettiğimiz performansı gösterememiş ve ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştır. Kasıtlı davranış iddiaları Muğdat gibi karakterli bir futbolcuya yakışmadığı gibi çirkindir. Kendisine kulübümüzün belirlediği rutin ceza uygulanacaktır" dedi.

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