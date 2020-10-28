Haberler Kayserispor Son dakika: Kayserispor'da Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar corona virüsünü yendi!

Son dakika: Kayserispor'da ve corona virüsünü yendi!

takımlarından 'da 2 hafta önce corona virüsüne yakalanan ve hastalığı yendi. | Son dakika haberleri...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 12:50
Son dakika: Kayserispor'da Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar corona virüsünü yendi!

'da 2 hafta önce futbolcular koronavirüs testinden geçirildi. Sonuçları pozitif çıkan ve evlerinde karantina altına alındı. 10 gün süren karantinanın ardından Attamah ve Oğuzhan koronavirüsü yendi. Yeniden koronavirüs testinden geçirilen futbolcuların sonuçları 2 kez negatif çıktı. Kayserisporlu iki futbolcu test sonuçlarının ardından yeniden takımla çalışmalara başladı.
Konuyla ilgili Hes Kablo Kayserispor Basın Sözcüsü ve Başkan Başdanışmanı Mustafa Tokgöz tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Güzel haber; oyuncularımız Joseph Attamah ve Oğuzhan Çapar'ın koronavirüs testlerinin sonucu ikinci kez negatif çıktı. Oğuzhan antrenmanda, Joseph düz koşuda" ifadelerine yer verildi.

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