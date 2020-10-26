Kayserispor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

Süper Lig'de 6.haftayı 'bay' geçen Hes Kablo Kayserispor, bol gollü bir hazırlık maçı oynadı. Ligin 7.haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, U19 takımı ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Kadir Has Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Hes Kablo Kayserispor 6-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Pedro Henrique, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Denis Alibec, Muğdat Çelik ve İlhan Depe kaydetti. U19 takımının tek golü ise Yunus Emre Kılınç'tan geldi.