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Kayserispor, takımı ile hazırlık maçı yaptı

'in 7. haftasında 'a konuk olacak olan 'da hazırlıklar sürüyor. Tesisleri'nde takımı ile hazırlık maçı yapan sarı-kırmızılılar, karşılaşmayı 6-1 kazandı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 09:56 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 11:41
Kayserispor, U19 takımı ile hazırlık maçı yaptı

'de 6.haftayı 'bay' geçen , bol gollü bir hazırlık maçı oynadı. Ligin 7.haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan sarı-kırmızılılar, takımı ile hazırlık maçı gerçekleştirdi.

Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Hes Kablo Kayserispor 6-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Pedro Henrique, Aziz Behich, Yasir Subaşı, Denis Alibec, Muğdat Çelik ve İlhan Depe kaydetti. U19 takımının tek golü ise Yunus Emre Kılınç'tan geldi.

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