Kayserispor derbiye hazır

Süper Lig'de ilk 4 haftada 6 puan toplayan Kayserispor, serisini bugün Anadolu derbisinde Sivasspor karşısında da sürdürmek istiyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, kısıtlı bütçeyle çok iyi bir takım kurduklarını, sahada terinin son damlasına kadar mücadele eden bir ekip oluşturacaklarını söylerken, "Sivas maçını kazanmak için çalışmalarımız devam ediyor. Tek düşüncemiz kazanmak. Maçta Fernandes'i 11'de görebiliriz. Geldiği günden beri üstüne koyan bir performansı var" dedi.



TAKIMIMI KURDUM

Takımda çok iyi bir atmosfer oluştuğunun altını çizen Bayram Bektaş, yeni transferlerle kafasındaki takımı kurduğunu belirtti. Genç çalıştırıcı "Takımda çok iyi bir atmosfer var. Burada bir aile gibi olduk. Yeni gelen oyuncular da çok kısa sürede adapte oldu. Bu birliktelik hem antrenmanlarda hem de karşılaşmalarda çok net ortaya çıkıyor. Kafamdaki takımı kurdum diyebilirim. Artık iş bizde" diye iddialı konuştu.



HEDEFİMİZ GİDİŞATA GÖRE

Bayram Bektaş, hiçbir kulüpte 'ligde kalmak' gibi bir hedefle çalışmadığını belirterek, "Başkan Berna Gözbaşı ile ilk görüşme yaptığımızda geçen sene yaşadıklarını bir daha yaşamak istemediğini söyledi. Hedefimiz ilk 10. Gidişatımıza göre de yukarı bir yeri hedefliyoruz" dedi.



KAYSERİ'DE VAKA SAYISI 3'E ÇIKTI

Kayserispor'da önceki gün 2 olarak açıklanan corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi. Kulüpten yapılan açıklamada, "Bir oyuncumuzun Covid- 19 benzeri şikayetleri olması nedeniyle takımdan izole edilerek kendisine PCR testi uygulanmıştır. Oyuncumuzun testi pozitif çıkmış olup gerekli tedavisine başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.