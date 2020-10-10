Bayram Bektaş Fernandes'e çok güveniyor

Süper Lig'de ilk 4 haftada ikişer galibiyet ve yenilgi alan Kayserispor, sahasında oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürüyor. Teknik direktör Bayram Bektaş, Ankaragücü galibiyetiyle milli araya moralli girdiklerini, Sivasspor karşısında da tek hedeflerinin galibiyet olduğunu belirtti. Ses getiren yeni transferleri Fernandes'in oyun sistemlerine büyük bir kalite getirdiğini de vurgulayan Bektaş, "Fernandes takıma katılmasıyla, ön taraf ve kanatlardaki kalitemizi daha da artırdı" dedi.



LENNON'IN ZAMANA İHTİYACI VAR

Çok kaliteli bir kadro oluşturduklarının altını çizen genç çalıştırıcı, dünyaca ünlü transferleri İngiliz Aaron Lennon'a da ayrı bir parantez açtı. Bayram Bektaş, "Umarım bir an önce takım bütünlüğünü sağlarız. Kendi oynamak istediğimiz oyunu daha net bir şekilde sahaya yansıtırız. Çünkü gerçekten çok kaliteli bir kadro oluştu. Lennon'ın biraz zamana ihtiyacı var. Takımın seviyesi arttıkça onun da seviyesinin yükseleceğine inanıyorum. Sıkı bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor" değerlendirmesinde bulundu.



İDMANLARDA FERNANDES RÜZGARI

Beşiktaş'ta 2011-2014 yılları arasında forma giyen Portekizli maestro Manuel Fernandes, Türkiye'deki ikinci macerasında Kayserispor'a çok çabuk ısındı. Takımla kaynaşan tecrübeli 10 numara, antrenmanlarda sergilediği performans ve yaptığı klas hareketlerle sarı-kırmızılı teknik heyetin de yüzünü güldürüyor.



TAKIMDAKİ TRAVMAYI SİLDİK

Takımdaki geçen sezonki travmayı sildiklerini belirten Bayram Bektaş, yeni bir hedef ve kadroyla yola çıktıklarını vurguladı. Bektaş, "Kayserispor'un bu lige renk katan aynı şekilde mücadelesi ile damgasını vurmasını istiyorum. Düşme hattından uzak, rahat olmak istiyoruz. Taraftarımızın bu korkuyu yaşamasını istemiyoruz" diye konuştu