Kayseri parladı

Kayserispor, Ankara'da İlhan Parlak ile parladı... 4'üncü hafta mücadelesinde Ankaragücü deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu golle 3 puana uzandı: 1-0. Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla kaleci Friedrich'i avlayarak topu uzak köşeden ağlara yolladı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

GALİBİYET HASRETİ

Ligde 4'üncü haftayı da galibiyete hasret olarak kapatan Ankaragücü, 1 puanda kaldı. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, önünümüzdeki hafta Çaykur Rizespor deplasmanına çıkacak. puanını 6'ya yükselten Kayserispor, ise kendi sahasında Sivasspor'u ağırlayacak. Konuk ekibin Rumen kalecisi Lung, karşılaşmadaki başarılı kurtarışlarıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.