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parladı

kadrosunu takviye eden sarı-kırmızılar, başkent deplasmanında ’ın golüyle sonuca gitti... İkinci galibiyetini alarak moral depoladı.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:35 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Kayseri parladı

, Ankara'da ile parladı... 4'üncü hafta mücadelesinde Ankaragücü deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, ilk yarıda bulduğu golle 3 puana uzandı: 1-0. Karşılaşmanın 42. dakikasında ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan İlhan Parlak, plase bir vuruşla kaleci Friedrich'i avlayarak topu uzak köşeden ağlara yolladı ve ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

GALİBİYET HASRETİ
Ligde 4'üncü haftayı da galibiyete hasret olarak kapatan Ankaragücü, 1 puanda kaldı. Başkentin sarı-lacivertli ekibi, önünümüzdeki hafta deplasmanına çıkacak. puanını 6'ya yükselten Kayserispor, ise kendi sahasında 'u ağırlayacak. Konuk ekibin Rumen kalecisi Lung, karşılaşmadaki başarılı kurtarışlarıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

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