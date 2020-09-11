Kayserispor'da 2020/21 sezonu sırt numaraları belli oldu! Aaron Lennon...

Süper Lig'de başarılı bir dönem geçirmek için çalışmalarını sürdüren ve ilk haftada sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da futbolcuların forma sırt numaraları belli oldu.

Hes Kablo Kayserispor kulübünden alınan bilgilere göre, mevcut kadroda bulunan futbolcuların giyeceği formaların sırt numaraları şu şekilde:

1- İsmail Çipe

3- Joseph Attamah

4- Dimitrios Kolovetsios

5- Oğuzhan Çapar

7- Harrison Manzala

8- Hasan Hüseyin Acar

10- Pedro Henrique

11- Muğdat Çelik

12- Abdulkadir Taşdan

13- Miguel Lopes

14- Emre Demir

16- Doğan Alemdar

17- Nurettin Korkmaz

18- Zoran Kvrizc

19- Ömer Uzun

20- Adem Doğan

22- Cristian Sapunaru

25- Aaron Lennon

26- İlhan Depe

32- Yasir Subaşı

33- Silviu Lung

88- Gustavo Campanharo

89- Yaw Achak

92- Mario Situm

96- Daniel Avromovski