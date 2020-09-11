Kayserispor'da 14 futbolcunun lisansı çıktı! Yeni transferler... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
11 Eylül 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor 14 futbolcunun lisansı çıktı! Yeni transferler...

Kayserispor'da 14 futbolcunun lisansı çıktı! Yeni transferler...

Kayserispor'da 14 futbolcunun lisansı çıktı! Yeni transferler...

ekiplerinden 'da, yeni transferlerin lisansları henüz tamamlanamazken, takımdan 14 futbolcunun ise lisansının çıktığı ifade edildi.

2020-2021 sezon hazırlıklarını sürdüren 'da kadro şekilleniyor. Sarı kırmızılı kulüp tarafından 'na verilen futbolcu isimlere lisans çıkmaya başladı.

, şu ana kadar Hes Kablo Kayserispor takımından 14 futbolcunun lisans işlemlerini tamamladı. Yeni tranfserlerin henüz lisansları çıkmazken, 13 Eylül Pazar gününe kadar tüm lisans işlemlerinin tamamlanacağı öğrenildi.

Hes Kablo Kayserispor'da şu ana kadar lisansı çıkarılan oyuncular şunlar:

Abdulkadir Taştan, Ahmet Zekeriya Kartal, Emre Demir, Gustavo Campanharo, İsmail Çipe, Mehmet Eray Özbek, Miguel Lopes, Muhammed Eren Arıkan, Nurettin Korkmaz, Oğuzhan Çapar, Ömer Uzun, Pedro Henrique, Talha Sarıaslan, Zoran Kvrizc.

  1. 11.09.2020
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