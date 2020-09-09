Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 isimde... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
09 Eylül 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor Kayserispor'da corona şoku! 1 isimde...

'da corona virüsü şoku! 1 isimde...

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 isimde...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkileri futbolda da yakından hissediliyor. Son olarak ekiplerinden Hes Kablo 'da bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

  1. 09.09.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 isimde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA