Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 isimde...
Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsünün etkileri futbolda da yakından hissediliyor. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir personelin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.
- 09.09.2020
- Sercan Dikme: Mert Yılmaz'ın transferinde sıcak gelişmeler var
- Cenk Tosun'dan flaş Fenerbahçe açıklaması! Transfer...
- Kulüpler Birliği'nden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'ye teklif!
- Turgay Demir: Cavani Fenerbahçe'ye gelirse canlı yayında formasını giyerim
- Vedat Muriqi Lazio'da! İşte İtalya'ya gideceği tarih...
- Fenerbahçe taraftarının transfer isyanı! "Kimse vizyon demesin..."
- Galatasaray'a 30 milyonluk transfer piyangosu! Kasa rahatlayacak
- Flaş transfer harekatı! Fenerbahçe'nin gözdesi Galatasaray'a!
- Galatasaray'da flaş gelişme! 5 milyon Euro'luk teklif reddedilmiş
- Ne Kalinic ne Zahavi...Muriqi'nin yerine dünya yıldızı!
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 isimde... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.