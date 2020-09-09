Kayserispor'da corona virüsü şoku! 1 isimde...

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüzde bir personelde Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Bugünkü antrenmanımız iptal edilmiş olup, takımımıza, teknik heyetimize ve kulüp personelimize bugün yeni bir Covid-19 testi yapılmıştır. Sonuçlar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadeleri kullanıldı.