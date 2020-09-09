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09 Eylül 2020, Çarşamba
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Kayserispor golcü alacak

Kayserispor golcü alacak

, "Geçen sezon kadromuzda bulunan birçok oyuncu ile yeni sezonda bir arada olmayacağız. Onların yerine önemli transferler yaptık." dedi.

, "Geçen sezon kadromuzda bulunan birçok oyuncu ile yeni sezonda bir arada olmayacağız. Onların yerine önemli transferler yaptık. Son bir de forvet hattına yapmak istiyoruz. Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hafta sonuna kadar bitirebiliriz" ded
  1. 9.9.2020
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