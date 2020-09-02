Son dakika: Aaron Lennon Kayserispor'da!
Süper Lig'de son dakika transfer haberi... Kayserispor, bir dönem Tottenham forması giyen Aaron Lennon'u kadrosuna kattığını duyurdu.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, transfer bombasını patlattı! Sarı kırmızılı kulüp, İngiliz yıldız Aaron Lennon'u kadrosuna kattı.
Aaron Lennon daha önce Leeds, Tottenham, Everton ve Burnley'de oynamıştı.
Şu anda serbest oyuncu statüsünde bulunan futbolcu, İngiltere Milli Takımı formasını 21 kez terletmişti.
Öte yandan kariyeri boyunca 539 müsabakada rol alan Lennon, 41 gol 92 asist üretti.
- 02.09.2020
- Güncelleme: 02.09.2020 21:10
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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