Pedro Henrique kararını verdi! Yeni sezonda... - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haberler Kayserispor Pedro Henrique kararını verdi! Yeni sezonda...

kararını verdi! Yeni sezonda...

Pedro Henrique kararını verdi! Yeni sezonda...

Bu sezon ile iyi bir dönem geçiren Brezilyalı futbolcusu , yeni sezonda da takımda kalmak istediğini belirtti. İşte detaylar...

2019-2020 sezonunun başında 'a transfer edilen ve oynadığı futbol ile takımın en çok gol atan futbolcusu olan , yeni sezonda da sarı kırmızılı formayı giymek istiyor.

Sezonun tamamlanması sonrasında ailesiyle birlikte tatile giden Brezilyalı kanat oyuncusu, "Zor bir sezon geçirdik. Kümede kalmayı hakediyorduk. Hedefimize ulaşamadık ama federasyon kararı bizi sevindirdi. için moral topluyorum. Ailem ile tatil yapıyorum. Önümüzdeki günlerde Kayseri'ye geleceğim. Kayserispor'u seviyorum. Sözleşmem sürüyor. Başkan ile görüşeceğim. Takımda kalmak istiyorum" dedi.

Brezilyalı Pedro Henrique, Hes Kablo Kayserispor forması ile 26 Süper Lig, 2 maçında oynadı. Toplam 2084 dakika oyunda kalan Pedro Henrique, 10 gol atarken 1 asist yaptı. 30 yaşındaki oyuncu 8 sarı kart, 2 kırmızı kart görmüştü.

  1. 08.08.2020
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