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09 Ağustos 2020, Pazar
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kalmak istiyor

Pedro Henrique kalmak istiyor

'un Brezilyalı futbolcusu , da takımda kalmak istiyor.

'un Brezilyalı futbolcusu , da takımda kalmak istiyor. Kanat oyuncusu, "Zor bir sezon geçirdik. Kümede kalmayı hakediyorduk. Hedefimize ulaşamadık ama Federasyon kararı bizi sevindirdi. Önümüzdeki günlerde Kayseri'ye geleceğim. Kayserispor'u seviyorum. Başkan ile görüşeceğim. Takımda kalmak istiyorum" diye konuştu.
  1. 9.8.2020
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