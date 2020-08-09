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09 Ağustos 2020, Pazar
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Kravets gözden çıktı

Kravets gözden çıktı

, Ukraynalı futbolcusu 'i gözden çıkardı. - kırmızılı kulüp, tecrübeli forvet ile yolunu ayırmak istiyor.

, Ukraynalı futbolcusu 'i gözden çıkardı. - kırmızılı kulüp, tecrübeli forvet ile yolunu ayırmak istiyor. Oyuncunun yüksek maaşından ötürü Kravets'i göndermek isteyen Kayserispor'da Başkan Berna Gözbaşı, Kravets'in menajerine haber gönderip "Kravets'e kulüp bulunması halinde bonservisinde kolaylık sağlarız" mesajı verdi.
  1. 9.8.2020
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