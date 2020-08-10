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10 Ağustos 2020, Pazartesi
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’de değişim başlıyor

Kayseri’de değişim başlıyor

'da Başkan , sportif direktör ile görüşmeler sonrası 'Değişim' parolasıyla kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladı.

'da Başkan , sportif direktör ile görüşmeler sonrası 'Değişim' parolasıyla kısa, orta ve uzun vadeli projeler hazırladı. Kayserispor, uygulamayı planladığı projelerle önümüzde yıllarda çıkış arayacak.
  1. 10.8.2020
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