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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Kravets’i gözden çıkardı

Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı

, futbolcusu Artem Kravets'i gözden çıkardı. Ukraynalı golcünün Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

, futbolcusu Artem Kravets ile devam etmek istemiyor.

2020-2021 sezonunda başarılı olmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı forvet Artem Kravets ile yolunu ayırmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp, yüksek maaştan ötürü Kravets ile devam etmek istemiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kravets'in menajerine haber göndererek "Kravets'e kulüp bulunması halinde bonservisinde kolaylık sağlarız" mesajı verdi.

Ukraynalı golcünün Hes Kablo Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

  1. 08.08.2020
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