Kayserispor Kravets’i gözden çıkardı
Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets'i gözden çıkardı. Ukraynalı golcünün Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı futbolcusu Artem Kravets ile devam etmek istemiyor.
Süper Lig 2020-2021 sezonunda başarılı olmak isteyen Hes Kablo Kayserispor, Ukraynalı forvet Artem Kravets ile yolunu ayırmak istiyor. Sarı Kırmızılı kulüp, yüksek maaştan ötürü Kravets ile devam etmek istemiyor. Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, Kravets'in menajerine haber göndererek "Kravets'e kulüp bulunması halinde bonservisinde kolaylık sağlarız" mesajı verdi.
Ukraynalı golcünün Hes Kablo Kayserispor ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.
- 08.08.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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