Kayserispor'dan resmi transfer açıklaması! Bernard Mensah...
Son zamanlarda Galatasaray ve Beşiktaş ile adı anılan Bernard Mensah için Kayserispor Başkanı Berna gözbaşı konuştu. Sarı kırmızılı kulübün başkanı, Mensah'ın takımında kalmayı istediğini açıkladı.
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