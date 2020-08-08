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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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’de dönemi

Kayseri’de Bayram Bektaş dönemi

Prosinecki ile anlaşamayan , 'ı getirdi. Bektaş'la, 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik adam, daha önce 'de 'yi çalıştırmış, ardından A 'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç hoca, teknik direktörlük kariyeri için buradan da ayrılmıştı.

Prosinecki ile anlaşamayan , 'ı getirdi. Bektaş'la, 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik adam, daha önce 'de 'yi çalıştırmış, ardından A 'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç hoca, teknik direktörlük kariyeri için buradan da ayrılmıştı.

  1. 8.8.2020
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