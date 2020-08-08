Kayseri’de Bayram Bektaş dönemi

Prosinecki ile anlaşamayan Kayseri, Bayram Bektaş'ı getirdi. Bektaş'la, 2 yıllık imza atılacağı öğrenildi. 46 yaşındaki teknik adam, daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmış, ardından A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenörlük yapmıştı. Genç hoca, teknik direktörlük kariyeri için buradan da ayrılmıştı.