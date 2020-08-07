Kayserispor yeni sezon formasını tanıttı
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, yeni sezon formalarından birini sosyal medya hesabından tanıttı.
Hes Kablo Kayserispor, yeni sezon formalarından birini sosyal medya hesabından tanıttı.
Kayserispor paylaşıma, ''Formamızda yer alan Erciyes Dağı 3917 metre zirve yükseltisi izhopsi tam olarak kalbe denk geliyor.'' notunu düştü.
İşte Kayserispor'un yeni sezon forması:
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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