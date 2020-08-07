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07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler Kayserispor Kayserispor yeni sezon formasını tanıttı

yeni sezon formasını tanıttı

Kayserispor yeni sezon formasını tanıttı

ekiplerinden , yeni sezon formalarından birini hesabından tanıttı.

Hes Kablo , yeni sezon formalarından birini hesabından tanıttı.

Kayserispor paylaşıma, ''Formamızda yer alan 3917 metre zirve yükseltisi izhopsi tam olarak kalbe denk geliyor.'' notunu düştü.

İşte Kayserispor'un yeni sezon forması:

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  1. 07.08.2020
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