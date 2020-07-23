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23 Temmuz 2020, Perşembe
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’de eksik şoku!

Kayseri’de eksik şoku!

'u ağırlayacak 'de önemli eksiklerin bulunması teknik heyetin keyfini kaçırdı.

'u ağırlayacak 'de önemli eksiklerin bulunması teknik heyetin keyfini kaçırdı. Ligde kalması rakiplerinin alacağı sonuçlara bağlı olan sarı-kırmızılılarda; Ziya Alkurt, Mesanovic, Kvrzic ve Emre Taşdemir sakatlıkları, Mensah ise cezası nedeniyle yok.
  1. 23.7.2020
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