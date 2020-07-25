"Şans yanımızda olsun" - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
25 Temmuz 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Kayserispor "Şans yanımızda olsun"

"Şans yanımızda olsun"

"Şans yanımızda olsun"

Ligde kalma yolunda 'u konuk edecek , 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kümede kalma ihtimali rakiplerinin puan kaybına bağlı olan sarı-kırmızılılarda , şans temennisinde bulundu.

Ligde kalma yolunda 'u konuk edecek , 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kümede kalma ihtimali rakiplerinin puan kaybına bağlı olan sarı-kırmızılılarda , şans temennisinde bulundu. Bölükbaşı, "Sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanarak ligi galibiyetle noktalandırmak istiyoruz. Umarım şans da yanımızda olur ve kümede kalmayı başarırız" yorumunu yaptı.

  1. 25.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

"Şans yanımızda olsun" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA