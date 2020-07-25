"Şans yanımızda olsun"

Ligde kalma yolunda Trabzon'u konuk edecek Kayserispor, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor. Kümede kalma ihtimali rakiplerinin puan kaybına bağlı olan sarı-kırmızılılarda Sportif Direktör Bülent Bölükbaşı, şans temennisinde bulundu. Bölükbaşı, "Sahamızda oynayacağımız bu maçı kazanarak ligi galibiyetle noktalandırmak istiyoruz. Umarım şans da yanımızda olur ve kümede kalmayı başarırız" yorumunu yaptı.