Prosinecki: İyi oynadık olmadı - Son dakika Kayserispor haberleri - Fotomaç
20 Temmuz 2020, Pazartesi
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Prosinecki: İyi oynadık olmadı

Prosinecki: İyi oynadık olmadı

, maç sonunda şampiyonluğa ulaşan 'i tebrik ederken kendi durumlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu.

, maç sonunda şampiyonluğa ulaşan 'i tebrik ederken kendi durumlarıyla ilgili de değerlendirmede bulundu. Hırvat teknik direktör, "İyi mücadele ettik, pozisyonlar da yakaladık. Buradan puan alsak işimiz çok kolaylaşacaktı. Ama olmadı. Son maçı kazanıp, işlerin yolunda gitmesini bekleyeceğiz" dedi.
  1. 20.7.2020
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