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30 Haziran 2020, Salı
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Haberler Kayserispor Devlerin gözdesinden transfer açıklaması!

Devlerin gözdesi Mensah'tan açıklaması!

Devlerin gözdesi Mensah'tan transfer açıklaması!

Üç büyüklerin listesinde yer alan 'un Ganalı yıldızı , transfer konusunu sezon sonunda düşüneceğini söyledi.

'un son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarda önemli pay sahibi olan, attığı ve attırdığı goller ile ön plana çıkan , hakkında çıkan dedikoduları ile ilgili konuştu.

Sezon başında takımından bonservisi ile alınan ve 3 yıllık anlaşmaya imza atan Bernard Mensah, Sarı Kırmızılı takımın başarısı için çaba sarfettiklerini söyleyerek, "Önümüzde çok kritik 5 maç var. Kümede kalmak istiyoruz. Bu hedefe ulaşmak için konsantre olduk. Benim için öncelik Kayserispor. Transferi düşünmüyorum. Biz başarılı olalım. Transfer sonra konuşulur" dedi.

Bernard Mensah, bu sezon forma giydiği 23 maçında çıkıp 5 gol atıp 8 asist yaptı. 1965 dakika sahada kalan Ganalı futbolcu 8 kez sarı kart 1 kez de kırmızı kart gördü.

  1. 30.06.2020
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