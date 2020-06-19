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19 Haziran 2020, Cuma
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Lopes’e iki test

Lopes’e iki test

Tedavisi için gittiği Portekiz'den dönen , corona virüsü testi oldu ve ilk test negatif çıktı.

Tedavisi için gittiği Portekiz'den dönen , corona virüsü testi oldu ve ilk test negatif çıktı. Dün bir kez daha test olan Lopes'in ikinci sonucunun da negatif çıkması halinde takım arkadaşlarının yer aldığı yeni binaya geçişine izin verilecek.
  1. 19.6.2020
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