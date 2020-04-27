Gençlerden güç gösterisi
Kayserispor'un genç futbolcuları Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar, karantina günlerinde kişisel antrenman yaparak güç depoluyor.
Kayserispor'un genç futbolcuları Yasir Subaşı ve Oğuzhan Çapar, karantina günlerinde kişisel antrenman yaparak güç depoluyor. Spor salonunda birlikte çalışan 24 yaşındaki ikili, ip atladıktan sonra şınav çekti. Yasir ve Oğuzhan daha sonra ara vermeden sürdürdükleri antrenmanları çerçevesinde ağırlık kaldırarak güç depoladı.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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