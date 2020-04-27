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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Gençlerden güç gösterisi

Gençlerden güç gösterisi

'un genç futbolcuları ve , karantina günlerinde kişisel antrenman yaparak güç depoluyor.

'un genç futbolcuları Yasir Subaşı ve , karantina günlerinde kişisel antrenman yaparak güç depoluyor. Spor salonunda birlikte çalışan 24 yaşındaki ikili, ip atladıktan sonra şınav çekti. Yasir ve Oğuzhan daha sonra ara vermeden sürdürdükleri antrenmanları çerçevesinde ağırlık kaldırarak güç depoladı.

  1. 27.4.2020
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