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29 Mart 2020, Pazar
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Haberler Kayserispor Artem Kravets futbolu özledi

futbolu özledi

Artem Kravets futbolu özledi

Hes Kablo Kayserispor'un Ukraynalı futbolcusu , Korona Virüsü nedeniyle lige ara verilmesinden ötürü futbola her geçen gün daha da özlem çekiyor.

Bu sezon sakatlığından ötürü ligin ilk yarısında uzun süre forma giyemeyen , bu kez de Korona Virüs nedeniyle futboldan uzak kalmanın üzüntüsü içerisinde.

Artem Kravets, sosyal paylaşım sitesinden Kadir Has Stadı'nın fotoğrafını paylaşarak "Miss You" mesajı ile futbola olan özlemini dile getirdi.

  1. 29.03.2020
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